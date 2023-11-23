بلينكن يرحب بجهود السعودية لضمان التوصل لاتفاق سلام مستدام في اليمن

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالجهود التي تبذلها السعودية لضمان التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في اليمن.

وخلال اتصاله بنظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، رحب بلينكن، بالجهود التي "تبذلها المملكة لضمان التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في اليمن وإطلاق حوار سياسي يمني-يمني برعاية الأمم المتحدة وضمان أن تواصل الجهات الفاعلة اليمنية التركيز على هذا الجهد".

وعن الوضع في غزة، رحب المسؤول الامريكي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بشأن إطلاق سراح ما لا يقل عن خمسين رهينة وتنفيذ وقف إنساني من شأنه تسريع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وأكد الوزير بلينكن على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل طارئ وتجنب اتساع رقعة الصراع وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. وشدد على التزام بلاده المتواصل بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وفي وقت سايق الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في الدوحة، أن الاتصالات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، مؤكدا أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وشدد على أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال.