مليشيا الحوثي تعلن مقتل ثلاثة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية

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أعلنت جماعة الحوثي، مقتل ثلاثة من جنودها يحملون رتبا عسكرية، يعتقد أنهم قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إنه جرى اليوم في صنعاء تشييع جثامين ثلاثة من جنود الجماعة أحدهم يحمل رتبة مقدم واثنين برتبة نقيب.
ولم تذكر مكان وزمان مقتل جنودها، ويعتقد أنهم سقطوا سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت جبهات تعز ومارب تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وفقا لإعلام القوات الحكومية.