الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلن مسؤول في الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين، عقد مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال عبدالله أبو حورية عضو الفريق الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، إن جولة أخرى من المفاوضات حول الأسرى ستبدأ الأسبوع القادم في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف بأن المفاوضات ستبدأ في الـ26 من الشهر الجاري، للتشاور على إطلاق الجميع وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل بحسب وسائل إعلام تابعة للمقاومة الوطنية المدعومة إماراتيا، والتابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح.

وأكد أن موضوع الإفراج عن السياسي الأبرز محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي في المفاوضات القادمة، حيث ترفض جماعة الحوثي الإفصاح عن مصير قحطان أو السماح لأسرته بالتواصل معه منذ الثالث من ابريل 2015م.