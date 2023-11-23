عاجل.. أبو عبيدة يعلن تدمير مئات الأليات العسكرية وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في مناطق واسعة من غزة

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اعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" اليوم الخميس أن القسام دمرت 335 آلية عسكرية واستهدفنا عشرات الجنود آخرها كمائن التوام والرنتيسي وبيت حانون.
أبو عبيدة: "في اليوم 48 من معكرة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم".
أبو عبيدة: "استهدفنا 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان".
أبو عبيدة: "استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة".
أبو عبيدة: "مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو".
أبو عبيدة: "أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".
أبو عبيدة: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".
أبو عبيدة: "بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي".
أبو عبيدة: "مجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية".
أبو عبيدة: "العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية".
أبو عبيدة: "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي".
أبو عبيدة: كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة
أبو عبيدة: جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان
أبو عبيدة: ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا
أبو عبيدة: نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان.
أبو عبيدة: نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في #اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو.