تصريح عاجل للسيسي ينذر بتطورات خطيرة قادمة في فلسطين

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة لفرض واقع جديد بتصفية القضية و تهجير الشعب و الاستيلاء على الأرض .
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «معبر رفح من جانب مصر مفتوح بشكل مستمر، وكنا بندخل قبل موضوع 7 أكتوبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع الذي يسكن فيه 2.3 مليون شخص».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وهذه نقطة هامة للغاية، مشيرًا إلى أنها تابع مغالطات كثيرة بخصوص موقف مصر من معبر رفح، ومشددًا على أن مصر لم تغلق المعبر.
واعتبر السيسي" بان تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل.
وتابع بالقول: لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر وهذا خط أحمر بالنسبة لنا.
واكد السيسي بان حكومته حافظت على استمرار فتح المعبر إلى غزة وأدخلنا 12 ألف طن من المساعدات
واضاف: قررنا ضرورة استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية.