القسام تكشف تطورات معركتها مع قوات الاحتلال المتوغلة بريًا في غزة

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أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، عن قصف مواقع للاحتلال الإسرائيلي فيما تخوض اشتباكات ضارية مع قواته المتوغلة بريا في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان مقتضب، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة.
وأعلنت في بيانات منفصل، عن قصف تحشدات لقوات الاحتلال في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، إضافة إلى استهداف تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
وفي وقت سابق الخميس، كشفت "القسام" عن استهداف مقاتليها تحشدات قوات الاحتلال في كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة على محاور مختلفة، مكبدة الاحتلال خسائر فادحة في الآليات والأرواح.
من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مقاتليها حشودا عسكرية وجنودًا للاحتلال في محور "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن دخول الهدنة الإنسانية بين الاحتلال و"حماس" حيز التنفيذ غدا الجمعة في الساعة الـ7 صباحا بالتوقيت المحلي.
ولليوم الـ48 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.