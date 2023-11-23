بوتين يتحدث عن إحراز تقدم في تشكيل نظام دفاع جوي موحد لـ 6 دول

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه تم إحراز تقدم كبير في تشكيل نظام دفاع جوي موحد للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

بوتين يعلن عن تطور

وقال بوتين في اجتماع مع مجلس الوزراء الروسي: “إحدى القضايا المطروحة، تشكيل نظام دفاع جوي مشترك موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لقد قمنا بالفعل بالكثير من العمل في هذا المجال”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده قامت بتزويد طاجيكستان، بفرقتين من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز “إس-300”.

كما أكد أن روسيا “مستعدة لاستكمال عمليات تسليم المعدات اللازمة لتشكيل نظام الدفاع الجوي الموحد لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي”، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وقبل يومين، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن، في الكرملين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وستعقد اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي برئاسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول وهي: أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.