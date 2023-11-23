عاجل.. قطر تُعلن موعد بدء الهدنة في غزة وتفاصيل صفقة تبادل الأسرى

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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه سيتم بحث الإفراج عن مزيد من الرهائن خلال أيام الهدنة، معرباً عن أمله في أن يقود هذا الاتفاق إلى تحرير الرهائن في الوقت المناسب.
وأوضح الأنصاري أن الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية هدفها ضمان الوصول الآمن للرهائن.
وأشار إلى أن الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.
وتابع، سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة. وأضاف أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.
وأردف، سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام.
كما أشار إلى أنه لن يجري الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية، متوقعا دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة في الـ7 صباحا.