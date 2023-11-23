ماذا قالت وزارة الدفاع التركية عن اتفاق الهدنة في غزة؟

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وصفت وزارة الدفاع التركية، اتفاق الهدنة في غزة بالتطور إيجابي، معربة عن أملها في أن يتم احترامه بشكل كامل وأن يؤدي إلى إنهاء الصراعات. جاء ذلك في إحاطة إعلامية الخميس لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.
وقال آق تورك إن تركيا تواصل الحفاظ على موقفنا الإنساني والعادل تجاه غزة منذ اليوم الأول، مؤكدا أن "الفظائع التي ترتكبها إسرائيل غير مقبولة".
وأضاف: "اتفاق الهدنة هو تطور إيجابي، ونأمل أن يتم احترامه بشكل كامل وأن يؤدي إلى إنهاء الصراعات في غزة".
وشدد على أن السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكنا مالم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وحول المساعدات الإنسانية التركية لغزة، أوضح آق تورك أنها تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية والمؤسسات ذات الصلة، وأن 208 أطنان من المساعدات الغذائية و5 أطنان من الإمدادات الطبية نقلت عبر 11 طائرة.
وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن بدء سريان هدنة لعدة أيام قابلة للتمديد بين "حماس" وإسرائيل