الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تلقت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة الثلاثاء 58 بلاغاً لقضايا جنائية مختلفة تمكنت خلال ال24 الساعة الماضية من ضبط 25 جريمة ،فيما لازالت جهود وإجراءات البحث والتحري عن 13 جريمة لكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وتم ضبط 25 متهما على ذمة تلك القضايا المضبوطة ، التي تركزت 8 منها قضايا سرقات ، و 6 قضايا اعتداء على ملك الغير ، و6 قضايا اخر مناصفة بين جرائم إيذاء عمدي جسيم ومواد مخدرة، و جريمة شروع في القتل ، واشتباك مسلح، وخيانة أمانة، و تشهير وفعل فاضح.

وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات أن عمليات ضبط المتهمين توزعت على المحافظات وفقآ لما يلي: محافظة عدن 8 متهمين ، حضرموت الساحل 8 متهمين ، تعز 6 متهمين، محافظة مأرل 3 متهمين ،والمهرة 3 متهمين و2 متهمين بالضالع وواحد بشبوة وآخر بأبين.

وكانت إدارات الشرطة بلاغا يفيد حادثة غرق بالحديدة وحادثة وفاة بساحل حضرموت في حوادث غير جنائية.