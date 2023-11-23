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مليشيا الحوثي تستغل أحداث غزة وتجند "5300" طفل من مناطق ريفية

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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استمراراً لعملية استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية، للقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أقدمت المليشيات على تجنيد آلاف الأطفال في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وجُلهم من طلاب المدارس لم يتجاوزا سن الثامنة عشر.

وأكدت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي جندت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكثر من 5.300 طفل، من المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وجميع الأطفال لم يتجاوزوا السن القانوني وهي الثامنة عشر، أغلبهم تصل أعمارهم مابين 13 – 17 عاما.

وأستغلت المليشيات الحوثية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عمليات تجنيد واسعة في أوساط طلاب المدارس وآخرين، وجندت مئات الشباب، في صفوفها بمزاعم وادعاءات أن من تم تجنيدهم خلال الأسابيع الماضية سوف يشاركون اخوانهم الفلسطينيين في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأغلب من تم تجنيدهم من الأطفال والشباب ينتمون للمناطق الريفية والقبلية والتي تصل نسبتهم إلى 70% من إجمالي من تم تجنيدهم، وقد جندتهم المليشيات في صفوفها نتيجة التعبئة التي كرسها مشرفيها في مختلف المناطق أن هناك عمليات تجنيد واسعة لمن يرغب بالقتال في فلسطين ضد الإحتلال الإسرائيلي.

العدد الذي تم ذكره سابقاً تم رصده خلال الفترة من 7 أكتوبر الماضي، وحتى 20 نوفمبر الجاري، علاوة على أن هناك استمرارية للمليشيا الحوثي في تجنيد أوسع بمناطق سيطرتها، بالإضافة إلى الجبايات التي يتم جمعها بشكل إجباري تتزعم فيها المليشيا أنها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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