تقرير أممي:سقوط أكثر من 140 ضحية مدنية لحوادث الألغام في الحديدة منذ بداية 2023

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سقط أكثر من 140 ضحية مدنية بين قتيل ومصاب جراء حوادث انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة منذ مطلع العام الجاري 2023. وبحسب إحصائيات التقارير الشهرية الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، فإن حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب أوقعت 144 ضحية مدنية بين قتيل ومصاب في محافظة الحديدة خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023.

وأوردت الإحصائيات أن حوادث الألغام خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري أودت بحياة 66 مدني، وبنسبة 46% من إجمالي عدد الضحايا، فيما أصيب 78 آخرين بإصابات متفاوتة، وبنسبة 54%.

وبينت أن الأطفال لايزالون يمثلون نسبة كبيرة من ضحايا حوادث الألغام، إذ أنهم مثلوا 37% من إجمالي الضحايا المدنيين هذا العام، بينما كان الرجال بنسبة 56%، أما النساء فقد شكلن ما نسبته 7% من الضحايا.

واحتل شهر يناير من العام الجاري رأس القائمة في عدد الضحايا المدنيين بـ23 ضحية (6 قتلى و17 مصاب)، لينخفض في فبراير إلى 21 ضحية (12 قتيل و9 مصابين)، وتواصل الانخفاض في الشهور التالية حتى يوليو من ذات العام، ليعاود الارتفاع في أغسطس مسجلاً سقوط 20 ضحية (7 قتلى و13 مصاب)، لينخفض مجدداً في سبتمبر إلى 15 ضحية (6 قتلى و9 مصابين)، ثم في أكتوبر إلى 8 ضحايا (7 قتلى ومصاب واحد).

هذا ومثّل عدد الضحايا المدنيين لحوادث الألغام في الحديدة خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 37% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، التي شهدت سقوط 229 ضحية مدنية، منهم 72 قتيل (31%)، 157 مصاب (69%