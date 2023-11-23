المجلس العربي يطالب بتوثيق كافة جرائم الاحتلال في قطاع غزة وإنسحاب الجيش الإسرائيلي

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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عبر المجلس العربي الذي يرأسه الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقي عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة توقف العدوان الاسرائيلي الظالم لأيام، ويتم فيها تبادل مجموعة من الاسرى، واستقبال كميات كافية من الماء والغذاء والدواء والوقود، والتنقل الآمن للأهالي بين مختلف أحياء القطاع.

وشكر المجلس كل من ساهم في التوصل لهذه الهدنة وخاصة دولة قطر التي أشرفت على المفاوضات بكل مرونة ومبدئية.

كما طالب المجلس في بيانه " الدول العربية والإسلامية وبقية الدول التي تنشد السلام إلى الضغط بكل الوسائل المتاحة على سلطة الاحتلال والدول الداعمة لها حتى لا تستأنف المجزرة بعد انتهاء أجل الاربعة أيام.

وحتى تتحول الهدنة المؤقتة الى هدنة دائمة يتواصل فيها تبادل الاسرى وعودة الحياة لغزة وانسحاب الجيش الاسرائيلي والعودة إلى مفاوضات سياسية جدية تساهم فيها كل الاطراف الاقليمية والدولية لحل سياسي يوقف الحرب الازلية.

كما أكد المجلس العربي على ضرورة توثيق كل الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد شعب غزة حفاظا على الحقيقة وحرصا على المحاسبة.