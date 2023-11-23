آخر الاخبار

تصريحات لقيادات في حماس حول موعد بدء الهدنة المرتقبة الرئيس العليمي يدعم موقف مصر الخاص بالقضية الفلسطينية مصر.. الحكم بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة أبرز صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.. إحدى الصفقات اطلق سراح الشيخ أحمد ياسين مأرب.. قطاع حيوي هام يضعه اللواء سلطان العرادة على سلم الأولويات الكشف عن تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح العرادة يبحث مع وزير الثقافة الموريتاني سبل تعزيز علاقات التعاون قتلى وجرحى بينهم نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان .. حزب الله يعلن استشهاد 5 من مقاتليه في قصف إسرائيلي على لبنان قرارات جمهورية مفاجئة ..البرهان يطيح ب 4 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل السعودية تعلن عن توجة 326 شاحنة إلى معبر رفح لإغاثة سكان القطاع

تصريحات لقيادات في حماس حول موعد بدء الهدنة المرتقبة

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 248

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم الخميس أن الحركة تتابع تفاصيل وترتيبات الهدنة وستعلن عن موعد بدايتها عند التوصل إلى اتفاق.

وأكد حمدان في تصريحات أن الأمور "تسير في اتجاه إيجابي"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

من جهته، أكد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم أن موعد بدء الهدنة المرتقبة مرتبط بالانتهاء من الترتيبات المتعلقة بأسماء المحتجزين لدى الجانبين.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس أمس الأربعاء عن صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام.

وبموجب الصفقة، تفرج حماس عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين المعتقلين من سجون إسرائيل.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مساء الأربعاء إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم قبل يوم الجمعة.

إقراء أيضاً
أبرز صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.. إحدى الصفقات اطلق سراح الشيخ
قتلى وجرحى بينهم نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان .. حزب الله يعلن استشهاد 5 من مق
قرارات جمهورية مفاجئة ..البرهان يطيح ب 4 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل
السعودية تعلن عن توجة 326 شاحنة إلى معبر رفح لإغاثة سكان القطاع
تبدأ الهدنة اليوم وفي الساعات القريبة والقلق سيد الموقف...وحراك عربي واسع لتمديد
انتهت الحرب ونتصرت غزة ..كشف تفاصيل المكاسب والخسائر بين حماس وإسرائيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول