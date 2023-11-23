تصريحات لقيادات في حماس حول موعد بدء الهدنة المرتقبة الرئيس العليمي يدعم موقف مصر الخاص بالقضية الفلسطينية مصر.. الحكم بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة أبرز صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.. إحدى الصفقات اطلق سراح الشيخ أحمد ياسين مأرب.. قطاع حيوي هام يضعه اللواء سلطان العرادة على سلم الأولويات الكشف عن تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح العرادة يبحث مع وزير الثقافة الموريتاني سبل تعزيز علاقات التعاون قتلى وجرحى بينهم نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان .. حزب الله يعلن استشهاد 5 من مقاتليه في قصف إسرائيلي على لبنان قرارات جمهورية مفاجئة ..البرهان يطيح ب 4 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل السعودية تعلن عن توجة 326 شاحنة إلى معبر رفح لإغاثة سكان القطاع
أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم الخميس أن الحركة تتابع تفاصيل وترتيبات الهدنة وستعلن عن موعد بدايتها عند التوصل إلى اتفاق.
وأكد حمدان في تصريحات أن الأمور "تسير في اتجاه إيجابي"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
من جهته، أكد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم أن موعد بدء الهدنة المرتقبة مرتبط بالانتهاء من الترتيبات المتعلقة بأسماء المحتجزين لدى الجانبين.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس أمس الأربعاء عن صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام.
وبموجب الصفقة، تفرج حماس عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين المعتقلين من سجون إسرائيل.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مساء الأربعاء إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم قبل يوم الجمعة.