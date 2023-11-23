تصريحات لقيادات في حماس حول موعد بدء الهدنة المرتقبة

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 248

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم الخميس أن الحركة تتابع تفاصيل وترتيبات الهدنة وستعلن عن موعد بدايتها عند التوصل إلى اتفاق.

وأكد حمدان في تصريحات أن الأمور "تسير في اتجاه إيجابي"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

من جهته، أكد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم أن موعد بدء الهدنة المرتقبة مرتبط بالانتهاء من الترتيبات المتعلقة بأسماء المحتجزين لدى الجانبين.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس أمس الأربعاء عن صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام.

وبموجب الصفقة، تفرج حماس عن 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين المعتقلين من سجون إسرائيل.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مساء الأربعاء إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم قبل يوم الجمعة.