الرئيس العليمي يدعم موقف مصر الخاص بالقضية الفلسطينية

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعم الجمهورية اليمنية لموقف جمهورية مصر العربية المشرف من القضية الفلسطينية، ورفض اي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناضل من اجل اقامة دولته الوطنية كاملة السيادة.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق، بالجهود المصرية التي قادت الى هدنة انسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معربا عن امله في ان تفضي هذه المساعي المشتركة مع الاشقاء في دولة قطر، الى حل شامل ومستدام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتضمن تحقيق تطلعاته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تطرق للمساهمات اليمنية قيادة وحكومة وشعبا من اجل اغاثة الشعب الفلسطيني، وخيارات نقل المساعدات الانسانية اليمنية بالتنسيق مع السلطات المصرية.