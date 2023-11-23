مأرب.. قطاع حيوي هام يضعه اللواء سلطان العرادة على سلم الأولويات

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن القطاع الصحي على سلم الأولويات كونه من القطاعات الحيوية المعنية بحياة الناس، واستطاع خلال الفترة الماضية تقديم رسالة إنسانية سامية بالرغم من حالة الحرب وضعف البنية التحتية ومحدودية الخدمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادات القطاع الصحي ضم رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد صالح العبادي، ومدير مستشفى كرى العام الدكتور لؤي سليمان، ومدير المستشفى العسكري العميد الدكتور أحمد دهمس ومدير مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة الدكتور علي السعيدي، بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح.

وجدد اللواء العرادة التأكيد على أن القطاع الصحي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة ، وسيتم تقديم كافة الدعم اللازم لمواجهة التحديات والتطوير والتحسين للخدمات وتجويدها لتلبية الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للنازحين والمجتمع المضيف.

مشيداً بالجهود التي بذلها منتسبو قطاع الصحة خلال الأعوام الماضية وتفانيهم في أداء مهامهم الإنسانية وخدمة المجتمع.

وشدد عضو مجلس القيادة اللواء العرادة على أهمية العمل بتكامل وتنسيق متواصل والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز قدرات كافة المنشآت وتجاوز التحديات وإعداد خطط واضحة وموحدة ومتكاملة للطوارئ، إلى جانب خطط التطوير والتحديث والاستعداد للاستفادة القصوى من الانتقال إلى مرحلة التعافي.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي قد استمع خلال الاجتماع إلى تقارير قيادات القطاع الصحي على مستوى العمل والإنجاز خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه سير العمل والمتطلبات الملحة والضرورية والخطط التطويرية على المستوى المتوسط والبعيد، ومقترحات الحلول والمعالجات.