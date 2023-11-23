الكشف عن تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح العرادة يبحث مع وزير الثقافة الموريتاني سبل تعزيز علاقات التعاون قتلى وجرحى بينهم نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان .. حزب الله يعلن استشهاد 5 من مقاتليه في قصف إسرائيلي على لبنان قرارات جمهورية مفاجئة ..البرهان يطيح ب 4 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل السعودية تعلن عن توجة 326 شاحنة إلى معبر رفح لإغاثة سكان القطاع تبدأ الهدنة اليوم وفي الساعات القريبة والقلق سيد الموقف...وحراك عربي واسع لتمديدها انتهت الحرب ونتصرت غزة ..كشف تفاصيل المكاسب والخسائر بين حماس وإسرائيل بسبب دعمهنّ فلسطين.. طرد "نجمات" أمريكيات من عملهنّ"أسماء " من بينهم 6000 طفل.. 14532 شهيدا و35 ألف مصاب في غزة عالم المكارثية وكيّ الوعي.. غزة مسرح الجريمة المقدّسة
ما زال انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي الشغل الشاغل في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، رغم مرور شهرين على إغلاق الانتقالات الصيفية.
وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قدم عرضا وصل إلى 215 مليون يورو لليفربول، حسب بعض التقارير. وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عوض الغامدي، عن امتلاكه معلومات تؤكد إعطاء الفرعون المصري، موافقته للانتقال إلى العميد الاتحادي، في الصيف الماضي.
وأوضح الغامدي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، مساء الأربعاء، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولو على سبيل الإعارة. وأكد الإعلامي الرياضي، على أن هناك من حرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من التعاقد مع صلاح، على الرغم من موافقة اللاعب.
يذكر أن معظم التقارير المحلية والعالمية، ذكرت أن السعودية ستعود إلى صلاح مجددا، في صيف عام 2024؛ ولكن ليس شرطا لنادي الاتحاد، حيث قد ينضم إلى أي فريق آخر تابع لصندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والأهلي