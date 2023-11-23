العرادة يبحث مع وزير الثقافة الموريتاني سبل تعزيز علاقات التعاون

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بحث سفير بلادنا لدى موريتانيا الدكتور، سالم صالح العرادة، اليوم، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا احمد سيد احمد أج، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وخلال اللقاء استعرض السفير العرادة الأوضاع في اليمن ومستجدات جهود تحقيق السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية ورفضها لفرص السلام، مؤكداً أن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً سبب معاناة اليمنيين في الداخل والخارج.
وتطرق السفير العرادة الى الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بالوكالة عن النظام الايراني ومن شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهه الى الموانئ اليمنية.
وأكد السفير العرادة موقف الجمهورية اليمنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وادانة الحكومة اليمنية لكافة الأعمال الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي.
من جانبه اكد وزير الثقافة الموريتاني موقف بلاده الثابت والراسخ والداعم للشرعية وللشعب اليمني من أجل استعادة الدولة ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها .