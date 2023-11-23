قتلى وجرحى بينهم نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان .. حزب الله يعلن استشهاد 5 من مقاتليه في قصف إسرائيلي على لبنان

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أعلن "حزب الله" فجر الخميس، استشهاد خمسة من مقاتليه، بينهم نجل برلماني بارز، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.
وقال الحزب في بيان أصدره عبر منصة تليغرام، إن الشهيد هو "عباس محمد رعد (سراج) من بلدة جباع في جنوب لبنان".
وعباس رعد هو نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان اللبناني محمد رعد، بحسب وسائل إعلام محلية لبنانية.
وأضاف الحزب أن الشهداء الأربعة هم، خليل جواد شحيمي من بلدة مركبا، وأحمد حسن مصطفى من بلدة حولا، ومحمد حسن أحمد شري من بلدة خربة سلم، وبسام علي كنجو من بلدة شقرا.
وفي وقت سابق فجر الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية استشهاد أربعة أشخاص وإصابة خامس مساء الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون.
وقالت الوكالة إن "الغارة الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم (الأربعاء) على منزل في بيت ياحون، أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريح