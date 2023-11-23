قرارات جمهورية مفاجئة ..البرهان يطيح ب 4 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان امس (الأربعاء) أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل، ووفقاً لبيان مجلس السيادة فإن البرهان أصدر قراراً باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي بإنهاء تكليف الوزراء الأربعة.

وأفاد المجلس أن القرار شمل إقالة كل من وزير الداخلية خالد محيي الدين، ووزير العدل محمد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبدالعاطي عباس، ولم يوضح البيان سبب إقالة الوزراء الأربعة.

وقرر البرهان اعتماد تكليف كل من خليل امرقيل وزيراً للداخلية، ومعاوية خير وزيراً للعدل، ومحاسن يعقوب وزيرة للصناعة، إلى جانب أسامة أحمد وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.

وقرر البرهان إنهاء تكليف ستّة من حكام الولايات ومنهم حكام ولايات الجزيرة وكسلا والولاية الشمالية وغرب كردفان ووسط دارفور وجنوب دارفور