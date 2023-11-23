تبدأ الهدنة اليوم وفي الساعات القريبة والقلق سيد الموقف...وحراك عربي واسع لتمديدها

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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من المقرر أن يبدأ، اليوم (الخميس)، تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة «حماس»، بوساطة قطرية - مصرية.

ويشمل الاتفاق هدنة تبدأ عند الساعة العاشرة اليوم، على مدى 4 أيام، يتسنَّى خلالها الإفراج عن 50 امرأة وقاصراً من الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصراً من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها، والسماح أيضاً بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.

ومن المتوقَّع، حسب وكالة «رويترز»، أن يجري الإفراج عن الرهائن الخمسين على دفعات، وأن يكون ذلك بين 10 و12 رهينة يومياً خلال وقف إطلاق النار. وهؤلاء الرهائن من أصل نحو 240 تحتجزهم «حماس» منذ أن شنَّت هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ووصف طرفا الاتفاق توقف القتال بأنه «هدنة إنسانية»، وذكرت إسرائيل في بيان أن وقف القتال سيُمدد بواقع يوم مقابل الإفراج عن كل دفعة.

وقالت «حماس» إن إسرائيل وافقت على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من العاشرة صباحاً، حتى الرابعة مساء، في كل يوم من أيام الهدنة، ووقف حركة الطيران تماماً فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة بالكامل.

وصرَّح القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، بأن معظم الأسرى من الضفة الغربية، وسيجري نقلهم مباشرة إلى أماكن سكنهم، وأن معظم الأسرى الإسرائيليين يحملون جنسيات أجنبية.

وشدَّد محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وهو كبير المفاوضين القطريين، على أنه بموجب الاتفاق «لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق؛ لا تحركات عسكرية، ولا توسع، ولا شيء».

وقالت قطر إن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ستعمل في غزة على تسهيل الإفراج عن الرهائن، وإنه من المتوقَّع نقلهم عبر مصر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أنه بموجب الاتفاق، ستكون مصر وقطر الضامنتين لالتزام «حماس»، بينما تكون الولايات المتحدة الضامن لالتزام إسرائيل.

في هذه الأثناء، برز تحرّك عربي لتمديد الهدنة؛ إذ واصلت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض» جولتها للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لوقف النار في قطاع غزة، ووصلت مساء أمس إلى العاصمة الفرنسية، باريس، رابع محطاتها بعد بكين وموسكو ولندن، قبل التوجه إلى واشنطن. وخلال «اجتماع لندن» جرى الترحيب بجهود الوساطة، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية «وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت».

من جهته، صرّح المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، لقناة «الجديد» اللبنانية، بأن بلاده تعارض نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة المدمَّر إلى دولة أخرى.

وأضاف أن الذين نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية «يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الشمال في أقرب وقت ممكن». اقرأ أيضاً يبحثون بين أنقاض المنزل المدمر عما كان في بيتهم أعقاب غارات إسرائيلية على خان يونس الأربعاء (أ.ب) الغزيون يتنفسون الصعداء مع الهدنة... وينشغلون في البحث عن الأحبة