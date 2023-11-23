بسبب دعمهنّ فلسطين.. طرد "نجمات" أمريكيات من عملهنّ"أسماء " من بينهم 6000 طفل.. 14532 شهيدا و35 ألف مصاب في غزة عالم المكارثية وكيّ الوعي.. غزة مسرح الجريمة المقدّسة إصابة جنديين اثنين بقصف حوثي مسير جنوب تعز توجيهات حوثية صارمة ضد فئة الشباب في مناطق سيطرتها أمن حضرموت يعلن ضبط ثلاثة متهمين بقضية مخدرات اليوم 47 من العدوان.. استمرار المجازر في غزة وإعلان هدنة إنسانية قرار جمهوري بتعيين رئيساً لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي دراسة بحثية تكشف الجهود السعودية في دعم الاستقرار والسلام في اليمن من العام 2011 إلى أبريل 2023 "كابوس" صلاح يطارد هالاند ويثير قلقه قبل "القمة"
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 14532، بينهم نحو 6000 طفل، فضلا عن 7000 مفقود تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 35 ألف مصاب.
وقال المكتب الحكومي الأربعاء 22 نوفمبر، إن القطاع الصحي دفع أرواح 205 شهداء من أطباء وممرّضين، إضافة إلى استشهاد 25 من طواقم الدفاع المدني و64 صحفيا. كما تسبب قصف الاحتلال في خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة، وهو ما دفع المكتب الحكومي في غزة إلى المطالبة بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها. وبخصوص تأثيرات العدوان في البنية التحتية في القطاع،
قال المكتب الحكومي إن أكثر من 60% من مباني غزة تضررت بسبب القصف. في الجهة المقابلة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 72 منذ بدء العملية البرية في القطاع. ومن المنتظر أن تتوقف العمليات العسكرية في القطاع خلال الساعات القادمة تنفيذا للهدنة المعلنة اليوم والتي ستستمر أربعة أيام مبدئيا.
ومن بنود الهدنة، إفراج حماس عن 50 أسير من النساء والأطفال ما دون 19 عاما، مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، (من الأطفال والنساء).