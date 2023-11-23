إصابة جنديين اثنين بقصف حوثي مسير جنوب تعز

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أصيب جنديين اثنين اليوم الأربعاء، إثر قصف بطيران مسير شنته مليشيا الحوثي، جنوب محافظة تعز.
وذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، استهدفت بطائرة مسيّرة موقعا عسكريا في منطقة “المفاليس” جنوب مديرية حيفان.
وأوضحت المصادر، أن القصف تزامن مع تواجد لجنة صرف المرتبات العسكرية، وأسفر عنه إصابة جنديين، تم اسعافهما إلى أحد مشافي عدن لتلقي العلاج. وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، فضلا عن دفعها بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو جبهات القتال في تعز ومأرب والضالع.