توجيهات حوثية صارمة ضد فئة الشباب في مناطق سيطرتها

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أصدرت المليشيات الحوثية أوامر أمنية لعقال الحارات المرتبطين بجهاز مخابراتها للإبلاغ عن أي تجمعات شبابية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي وجهت كافة عقال الحارات بضرورة الإبلاغ عن أي تجمعات شبابية في حاراتهم خلال الأيام القادمة، تزامناً مع اقتراب إحياء الذكرى السادسة لانتفاضة الثاني من ديسمبر.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجيه وصل إلى عقال الحارات في مجموعات الواتسآب، والتي تضم لجان إشراف حوثية على عقال الحارات في المحافظات، وتحتوي المجموعات على جميع العقال ومشرفيها الأمنيين.
وأشارت إلى إن المليشيات حذرت من يخالف التوجيهات أو يتساهل مع أي تجمعات فإن عقوبته ستكون وخيمة، دون الإشارة إلى نوع العقوبة لكنها من المرجح أن تكون السجن ودفع غرامات مالية.