أمن حضرموت يعلن ضبط ثلاثة متهمين بقضية مخدرات

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية في ساحل محافظة حضرموت شرق البلاد، ضبط متهمين في قضية مخدرات.

وقال موقع وزارة الداخلية، نقلا عن شرطة محافظة حضرموت، إنه جرى ضبط ثلاثة متهمين بقضية مخدرات أمس الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن المتهمين (ع، م، ا) و (ع، ع، ي، ب) و (ع، خ، ي، ب) تم ضبطهم وبحوزتهم وبحوزتهم 23 جرام من مادة الحشيش المخدر. وأشارت إلى أن تم حجز المتهمين والقضية رهن الإجراءات القانونية.