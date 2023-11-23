اليوم 47 من العدوان.. استمرار المجازر في غزة وإعلان هدنة إنسانية

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يتواصل عدوان الاحتلال لليوم الـ47 على التوالي، على قطاع غزة، بعد أن واصلت قوات الاحتلال مجازرها الدامية في قطاع غزة، بشن المزيد من الغارات والأحزمة النارية، وتواصل قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، بالتزامن مع إعلان هدنة إنسانية يتخللها تبادل أسرى ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار.

ومنذ الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى من الأربعاء، لم تتوقف الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال ولا القصف المدفعي على شتى أرجاء قطاع غزة، بما فيها المناطق التي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة جنوبا، ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، مع وجود عدد كبير ما زال تحت الأنقاض بفعل صعوبة عمليات الانتشال والإخلاء على إثر ضعف الإمكانيات وخروج معظم القطاعات الحيوية عن الخدمة.

وتسبب العدوان في وقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود، وقد تحولت مستشفى الشفاء إلى ثكنة عسكرية للاحتلال بعد إخلائه، إضافة إلى إبلاغ المتواجدين في المستشفى الإندونيسي بضرورة الإخلاء اليوم الأربعاء تحت ذريعة استخدام المكان لأغراض عسكرية. هدنة إنسانية

من جهة أخرى، أعلنت دولة قطر فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين دولة الاحتلال وحركة حماس سيعلن عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، بعد نجاح جهود الوساطة المشتركة مع القاهرة وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأضافت أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

واستشهد منذ بدء العدوان على قطاع غزة 14128 مواطنا بينهم 5840 طفلا و3920 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 33000، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين وصل إلى 6800 مفقود منهم 4500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض أو في شوارع غزة، وفق وزارة الصحة. في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات المتوغلة في محاور الاشتباك في قطاع غزة، مكبدة الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والآليات العسكرية.

وبثت أجنحة عسكرية الثلاثاء، أبرزها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"؛ تسجيلات مصورة لعمليات استهداف آليات الاحتلال المتوغلة في محاور عدة بمدينة غزة بقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة، مؤكدة وقوع العديد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.