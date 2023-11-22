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قرار جمهوري بتعيين رئيساً لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي قرار جمهوري رقم (21) لسنة 2023م بشأن تعيين رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

وجاء في القرار: مادة (1): تعين الأخت / أ. د. سوسن محمد عبد الله باخبيرة رئيساً لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بدرجة وكيل وزارة.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي.

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