الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لن يقلق النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي شيء أكثر من تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الملعب عندما يتواجهان في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وفاز مانشستر سيتي بخمسة ألقاب من آخر 6 في الدوري الإنجليزي، إذ ذهبت البطولة التي فقدها في تلك الفترة إلى ليفربول، ويصلان يوم الأحد والأول في الصدارة بفارق نقطة عن الثاني، ما يجعل المباراة أكثر أهمية.

وفي داخل المباراة ستكون هناك مواجهة أخرى بين إيرلنغ هالاند هداف المسابقة برصيد 13 هدفاً ومحمد صلاح الذي أحرز 10 أهداف، وسط تفوق واضح للأخير على اللاعب النرويجي في المواجهات التي جمعتهما طوال المواسم الماضية.

ومنذ أيام هالاند في سالزبورغ، بقي صلاح "كابوساً" للنجم الشاب، إذ سجل 6 أهداف في ذات العدد من المواجهات.

والتقى النجمان لللمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 وحينها كان يلعب هالاند مع سالزبورغ النمساوي، وفاز ليفربول ذهاباً وإياباً بفضل 3 أهداف من صلاح.

وعندما أتى هالاند إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم الماضي، وفي المباراة الأولى في الدرع الخيرية سجل صلاح في فوز ليفربول وصنع هدفاً بالمباراة التي انتهت 3-1.

وفي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل صلاح هدف فوز ليفربول الوحيد على سيتي تحت أنظار هالاند، وبعدها مباراة ربع نهائي كأس الرابطة سجل صلاح وهالاند سوياً في مباراة كسبها فريق الأخير 3-2.

وغاب هالاند عن المباراة التي فاز بها سيتي 4-1 على ليفربول، إذ سجل صلاح هدف الأخير.