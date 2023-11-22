طائرة سعودية تغير مسارها من جدة إلى الرياض وتهبط اضطرارياً في المدينة لإنقاذ امرأة يمنية - تفاصيل

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لم يتبادر إلى مخيلة ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم SV1038 المتجهة من جدة إلى الرياض، أن الطيار سيضطر إلى تغيير مسار طائرته، والهبوط اضطرارياً في المدينة المنورة عقب الإقلاع بـ30 دقيقة، لإنقاذ حياة راكبة على متنها، بعد تدخل فريق طبي سعودي صادف وجوده في الطائرة نفسها.



ونقلت صحيفة«عكاظ» عن الإعلامي غيث محمد العمري -أحد ركاب الطائرة-، التفاصيل التي بدأت بعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة وتعرض امرأة لحالة إغماء أولي، وتم إبلاغ الطاقم الملاحي، وشاء القدر وجود فريق طبي سعودي باشر الحالة دون سابق معرفة بينهم والمكون من الدكتور عادل تخصص جراحة والدكتور خالد الزهراني من مستشفى الملك فهد بجدة والممرضة أمل فهد العذل، إذ تعامل باحترافية مع الراكبة وتم إنقاذها، وبعد مرور 7 دقائق عادت الحالة المرضية للمرة الثانية للشابة ليتم إنعاشها خلال ٤ دقائق ما اضطر الفريق الطبي نظراً لحالتها الحرجة لنقلها لأقرب مستشفى ليتم إبلاغ مشرفة الرحلة بوضعها والتي وفرت أجهزة الإسعافات والإنعاش الرئوي وقياس الضغط، وبعد إبلاغ قائد الرحلة قرر تغيير المسار و الهبوط الاضطراري في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لنقلها لأقرب مستشفى كون الحالة حرجة، وما إن هبطت الطائرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز حتى باشر ت الفرق الصحية الحالة والتعامل معها.



وأوضح المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة باشر مساء أمس (الثلاثاء) حالة لمقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من عمرها بعد ورود بلاغ يفيد بتعرضها لمضاعفات صحية عصبية أثناء تواجدها على متن إحدى طائرات الرحلات الداخلية.وأشار إلى مباشرة الفريق الطبي الحالة فور وصول الطائرة للمطار حتى استقرت وتم تحويلها لمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة لاستكمال الفحوصات والخطة العلاجية اللازمة.