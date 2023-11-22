الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 385

كشف الباحث الآثار، عبدالله محسن، عن عرض "وعل برونزي" من آثار اليمن القديم بأحد مزادات عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن في ذكرى عيد الجلاء 30 نوفمبر (ذكرى استقلال جنوب اليمن).

وقال محسن، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن "في 30 نوفمبر 2023م يُعرض تمثالاً برونزياً رائعاً من القرن الميلادي الأول من أثار اليمن"، في مزاد آرتيميشن للمجوهرات القديمة والآثار.

وأضاف الباحث: "يقف على أرجله الأربعة، مع ذيل قصير منتصب، وعيون لوزية محفورة بعمق، وقرون عالية مقوسة مع أطراف ملتوية وتستقر على الرأس". وأشار إلى أن المزاد لم يحدد "مكان الحصول على الوعل، لكنه يقدم فاتورة وشهادة الأصالة والمصدر من مجموعة بريطانية خاصة، حصلت عليه في التسعينيات".

ولفت إلى أن "المتاحف العالمية والإقليمية تقتني العديد من تماثيل الوعول البرونزية والذهبية، أشهرها قلادة الوعل الذهبي في متحف لندن، ووعل مريمة في دار الآثار الإسلامية في الكويت من مجموعة الصباح، ووعل مجموعة آل ثاني في فرنسا".

وتابع: "في نفس هذا الوقت من العام الماضي عرضت دار سوذبيز للمزادات في لندن في 6 ديسمبر الماضي، إحدى أشهر جداريات اليمن الأثرية كانت من مقتنيات متحف فيتزويليام كامبردج".

وذكر: "المملكة المتحدة، تعرض خمس منحوتات حيوانية، رأس الظبي اللولبي القرون يحمل بين قرنيه حزمة من سيقان الحبوب يرمز للزراعة والخصب، وبجواره رأس تنين برقبة طويلة ثم خط منحني من الوسط يرمز لمزعوم المعبود السبئي إيل مقه، تم رأس وعل ثم صولجان، رأس حربة يتقاطع مع حزام يرمز للسلطة، وفي أسفل الجدارية نقش مسند "نصب عثتر وسحر".

واختتم الباحث محسن بالقول: "هذه الجدارية وردت في دراسات البروفيسور والتر مولر، جاك ريكمانز، كريستيان جوليان روبن، ماريا هوفنر ونيكولاس رودوكاناكيس وآخرون مما يجعلها من أشهر الجداريات اليمنية لدى الباحثين والمختصين".