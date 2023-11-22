باحث آثار يكشف عن عرض تمثال "وعل برونزي" من آثار اليمن في لندن بعد أسبوع مليشيا الحوثي تنصب إرهابيا مُحاضراً في جامعات إب الجيش يصد هجوم حوثي غربي مأرب مامدى نجاح الحراك الواسع الذي تشهده الرياض لوقف الحرب في اليمن؟ - دراسة بحثية تُجيب عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة يلتقي بقيادات المحافظات غير المحررة .. تفاصيل توجيهات من وزارة الأوقاف للعلماء والخطباء بخصوص إغاثة فلسطين مع اقتراب موعد تطبيق الهدنة.. الاحتلال يواصل عدوانه وزارة الأوقاف تعقد الملتقى الأول مع مدراء ورؤساء المؤسسات والجمعيات والمدارس القرآنية 30 ألف متفرّج لمباراة النادي الإفريقي ودريمز الغاني.. غدا بيع التذاكر وضع حجر أساس لمشروع بناء مدرسة ومركز تعليمي في مأرب بتمويل وإشراف جمعية إنسان الكويتية
كشف الباحث الآثار، عبدالله محسن، عن عرض "وعل برونزي" من آثار اليمن القديم بأحد مزادات عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن في ذكرى عيد الجلاء 30 نوفمبر (ذكرى استقلال جنوب اليمن).
وقال محسن، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن "في 30 نوفمبر 2023م يُعرض تمثالاً برونزياً رائعاً من القرن الميلادي الأول من أثار اليمن"، في مزاد آرتيميشن للمجوهرات القديمة والآثار.
وأضاف الباحث: "يقف على أرجله الأربعة، مع ذيل قصير منتصب، وعيون لوزية محفورة بعمق، وقرون عالية مقوسة مع أطراف ملتوية وتستقر على الرأس". وأشار إلى أن المزاد لم يحدد "مكان الحصول على الوعل، لكنه يقدم فاتورة وشهادة الأصالة والمصدر من مجموعة بريطانية خاصة، حصلت عليه في التسعينيات".
ولفت إلى أن "المتاحف العالمية والإقليمية تقتني العديد من تماثيل الوعول البرونزية والذهبية، أشهرها قلادة الوعل الذهبي في متحف لندن، ووعل مريمة في دار الآثار الإسلامية في الكويت من مجموعة الصباح، ووعل مجموعة آل ثاني في فرنسا".
وتابع: "في نفس هذا الوقت من العام الماضي عرضت دار سوذبيز للمزادات في لندن في 6 ديسمبر الماضي، إحدى أشهر جداريات اليمن الأثرية كانت من مقتنيات متحف فيتزويليام كامبردج".
وذكر: "المملكة المتحدة، تعرض خمس منحوتات حيوانية، رأس الظبي اللولبي القرون يحمل بين قرنيه حزمة من سيقان الحبوب يرمز للزراعة والخصب، وبجواره رأس تنين برقبة طويلة ثم خط منحني من الوسط يرمز لمزعوم المعبود السبئي إيل مقه، تم رأس وعل ثم صولجان، رأس حربة يتقاطع مع حزام يرمز للسلطة، وفي أسفل الجدارية نقش مسند "نصب عثتر وسحر".
واختتم الباحث محسن بالقول: "هذه الجدارية وردت في دراسات البروفيسور والتر مولر، جاك ريكمانز، كريستيان جوليان روبن، ماريا هوفنر ونيكولاس رودوكاناكيس وآخرون مما يجعلها من أشهر الجداريات اليمنية لدى الباحثين والمختصين".