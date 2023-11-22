مليشيا الحوثي تنصب إرهابيا مُحاضراً في جامعات إب

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نصبت مليشيا الحوثي الإرهابية،التابعة لإيران على الجامعات الحكومية والأهلية أحد المتهمين السابقين بالانتماء إلى “تنظيم القاعدة الإرهابي محاضرا في جامعات إب وسط اليمن.

وذكرت مصادر أكاديمية أن مليشيا الحوثي وجهت الجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة بإسناد تدريس مقرر الثقافة الإسلامية “لشخص إرهابي متهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وسبق أن قضى سنوات في السجن و يُدعى “ميمون فيرز”. وأضافت أن التوجيهات الحوثية صادرة عن نائب المشرف العام لمليشيا الحوثي في المحافظة المدعو عبدالفتاح غلاب.

وأشارت إلى أن إدارات الجامعات اعترضت على التوجيهات الحوثية، غير أن “غلاب” ضرب بتلك الاعتراضات عرض الحائط وأصر على قراره، محذّرا من النتائج الكارثية لتلك التوجيهات على المخرجات التعليمية في المستقبل.

وكانت المليشيا الحوثية قد عينت المتهم بالإرهاب “فيرور” مديراً لمركز التأهيل والتدريب في مكتب الأوقاف بالمحافظة ومديراً لمكتب الإرشاد في مديرية المشنة، عقب إنخراطه في صفوفها، ولا يحمل مؤهلات علمية تؤهله للتدريس في الجامعات”.

وتعمل المليشيات الحوثية على التماهي مع العناصر الإرهابية التي أدينت في عهد النظام السابق بالانخرلط في أعمال إرهابية ما يدلل على التخادم الحوثي مع المتطرفين والإرهابيين داخل المجتمع اليمني وفي جبهات القتال المختلفة.