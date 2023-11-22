الجيش يصد هجوم حوثي غربي مأرب

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من تصديها هجومًا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح، غرب مأرب.
وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم عناصر المليشيا، وألحقت في صفوفها خسائر في العتاد والأرواح، وأجبرتها على التراجع والفرار. وتواصل مليشيا الحوثي عملياتها التصعيدية في عدد من الجبهات، تزامنًا مع الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن.
وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي أحبطت، أمس، تحركات لمليشيا الحوثي ومحاولات استحداث مواقع في تباب مرتفعة قريبة من خطوط بمحور الحديدة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.