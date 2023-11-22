عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة يلتقي بقيادات المحافظات غير المحررة .. تفاصيل

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ، اليوم، قيادات السلطات المحلية لعدد من المحافظات غير المحررة ، وناقش معهم آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والتطورات الأمنية والعسكرية في الساحة الوطنية.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء العرادة بوكلاء محافظات صنعاء والحديدة وحجة وذمار والمحويت وعمران و البيضاء وصعدة وإب وريمة ، ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقديرهم لمواقفهم الوطنية المشرفة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها شعبنا اليوم.

واستمع العرادة من وكلاء المحافظات إلى شرحٍ موجز عن أوضاع المواطنين في المحافظات غير المحررة في ظل سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق اليمنيين في

المحافظات الخاضعة لسيطرتها ، وتعرّف منهم أيضاً على أوضاع أبناء محافظاتهم من المهجرين قسراً إلى محافظة مأرب وأهم احتياجاتهم وأبرز مشاكلهم وسبل معالجتها ، وجهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية لهم في كل مخيمات وتجمعات النازحين والمجتمع المضيف. وأطلع عضو مجلس القيادة وكلاء المحافظات على أحدث المستجدات في الملف اليمني على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وجهود الإصلاحات الذي يقوم به مجلس القيادة والحكومة في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، وتجاوز الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي سببتها مليشيات الحوثي

الإرهابية. وأشاد العرادة بالدور المحوري والمؤثر لقيادات المحافظات غير المحررة المتواجدين بمحافظة مأرب في دعم المعركة الوطنية ضد مليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في جبهات محافظة مأرب وباقي الجبهات الأخرى في كافة المحافظات اليمنية.

مشدداً على ضرورة استمرار هذا الدعم والمساندة لأبطال الجيش الوطني ورجال مقاومة الشعبية وأبناء القبائل اليمنية الأحرار ، وتعزيز صمودهم في هذه المعركة الوطنية المقدسة التي يخوضها أبناء شعبنا اليوم حتى استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية ، وتحرير كافة الأراضي اليمنية من سيطرة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

من جانبهم عبر وكلاء المحافظات عن شكرهم وامتنانهم لعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومن خلاله لجميع قيادة محافظة مأرب ومكاتبها التنفيذية والخدمية على استضافتهم لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يتوافدون إلى مأرب في كل يوم من كل المحافظات والحرص على تلبية احتياجاتهم الأساسية ، وتوفير الخدمات الضرورية لهم رغم شحة الإمكانيات وضعف البنية التحتية.

مؤكدين وقوفهم الكامل خلف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ، ودعم وإسناد كافة المساعي الرامية لإعادة تحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام الشامل والعادل في جميع محافظات البلاد.