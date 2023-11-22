توجيهات من وزارة الأوقاف للعلماء والخطباء بخصوص إغاثة فلسطين

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حثت وزارة الأوقاف والإرشاد، مساء اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، العلماء والدعاة والمرشدين وخطباء المساجد في عموم محافظات الجمهورية المحررة، بالتفاعل مع الحملة الحكومية والشعبية لإغاثة أشقائنا الفلسطينين في غزة، التي دشنها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك صباح اليوم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد البيان الصادر عن مكتب معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، أن الواجب الشرعي والوطني يحتم على الجميع التفاعل والتكاتف مع الحملة الرسمية والشعبية التي تأتي متزامنة مع إطلاق الحكومة، وبتوجيهات القيادة السياسية حملةً

لإغاثة أشقائنا الفلسطينين في غزة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وإيصالها بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر

العربية.

وشدد البيان على النهوض بواجب النصرة عبر خطب الجمعة ومنابر الإرشاد والحث على التبرع عبر اللجنة المشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، مجددًا دعوة الوزارة لإحياء سنة القنوت والدعاء إلى الله بالنصر والتمكين لإخواننا في غزة ورفع الظلم عنهم.