مع اقتراب موعد تطبيق الهدنة.. الاحتلال يواصل عدوانه

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قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في قطاع غزة رغم الهدنة المؤقتة التي ستدخل حيز التنفيذ في أقل من 24 ساعة أي؛ الخميس. وأوردت المصادر الإعلامية من بينها وكالة صفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف قصفها التجمعات السكنية والمرافق الصحية وتحاصر المستشفيات والمدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى ارتقاء أكثر من 200 شهيد خلال الساعات الـ24 الماضية.
من جانبه، قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، وإن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية.
وكان مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت، دعا المنظمات الأممية إلى فرض وقف استهداف المستشفيات والسماح للفرق الطبية بتقديم العلاج إلى المصابين، مؤكدا ارتقاء نحو 60 شهيدا منذ الليلة الماضية وتسجيل نحو 200 مصاب ومريض.
وحذّر المسؤول الطبي من أن الوضع قد أصبح كارثيا في شمالي القطاع، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي طال كل الأماكن ويستهدف المنازل القريبة جدا من المستشفى، متابعا: “الإسعافات تصل إلى المستشفى بوسائل بدائية ونستخدم الزيت النباتي بدل السولار (الوقود) حتى نستطيع تشغيل المولد الكهربائي في المستشفى”.
وفجر اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، “نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد”.
ويشمل الاتفاق، وفق البيان، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد (150) من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، إضافة إلى زيادة معدل دخول شاحنات المساعدات يوميا.