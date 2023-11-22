وزارة الأوقاف تعقد الملتقى الأول مع مدراء ورؤساء المؤسسات والجمعيات والمدارس القرآنية

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، عقد صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الملتقى الأول لقطاع التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد مع مدراء ورؤساء المؤسسات والجمعيات والمدارس القرآنية.
وفي كلمته أمام الملتقى الذي حضره ممثلو المؤسسات والجمعيات والمدارس القرآنية بالعاصمة المؤقتة عدن، أثنى معالي الوزير على جهود مدارس التحفيظ ودورها الريادي في تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى التمثيل المشرف لليمن في المحافل والمسابقات الدولية.
واطلع معالي الوزير شبيبة على تقريرًا موجزًا عن الأنشطة التي تنفذها مدراس التحفيظ، لكل الفئات العمرية، والمنافسات التي تجريها بين الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم في تطوير مهارات الحفظ والتلاوة والإتقان.
وأكد الوزير شبيبة على ضرورة التنسيق الكامل مع قطاع التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد، كونها الجهة الرسمية المسؤولة والمشرفة والراعية لمدراس التحفيظ، وتمثيل اليمن خارجيًا، مبديًا استعداد الوزارة لتجاوز كل العراقيل والصعوبات التي تواجه مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
وقالت وزاره الأوقاف ان هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات التي تعنى بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة بدورهم بارك ممثلو المؤسسات والجمعيات والمدارس القرآنية، الجهود التي يبذلها الوزير شبيبة في الاهتمام والعناية بمدارس تحفيظ القرآن الكريم على مستوى عموم محافظات الجمهورية اليمنية المحررة، ودعمه الشخصي للمخرجات القرآنية من مختلف مدراس التحفيظ.
حضر اللقاء عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز، ومدير عام مكتب الوزير محسن مجمل، ومدير عام التحفيظ علي محفوظ، وعضوا مشيخة الإقراء اليمنية الشيخ الدكتور بسام عبد الملك، والشيخ مجدي العسكري.