30 ألف متفرّج لمباراة النادي الإفريقي ودريمز الغاني.. غدا بيع التذاكر

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تنطلق غدا الخميس 23 نوفمبر بيع تذاكر مباراة الجولة الأولى من مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية ضد Dreams F.C الغاني، وفق ما أعلنت عنه لجنة التنظيم للنادي الإفريقي في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء.
وسيدور اللقاء، الأحد 26 نوفمبر 2023 بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة 14:00. وكشفت اللجنة أن عدد التذاكر المتاحة للبيع لجماهير نادي باب الجديد 18 ألف تذكرة بالإضافة إلى دخول المشتركين الذين بلغ عددهم حوالي 15 ألفا. وستنطلق عملية البيع وفق هذا البرنامج:
– الخميس والجمعة: بشبابيك ملعب الشاذلي زويتن من الساعة 09:00 إلى 17:00
– السبت: بشبابيك ملعب المنزه من 09:00 إلى 17:00
– الأحد: يوم المباراة بشبابيك ملعب المنزه وشبابيك قاعة بوهيمة رادس من 09:00 إلى 14:00 وستكون أسعار التذاكر كما يلي:
– المدارج الثانوية (pelouse)ا: 20 دينارا – المدارج الرئيسية العلوية (enceinte supérieure)ا: 30 دينارا
– المدارج الرئيسية السفلية (enceinte inférieure):ا 40 دينارا
– المنصة الرئيسية (tribune)ا: 60 دينارا وسيخصّص الفيراج (virage) لأصحاب الاشتراكات فقط
كما أشارت لجنة التنظيم إلى أنه يمنع دخول من سنهم دون الـ12 سنة ويسمح بدخول من سنهم بين 12 و18 سنة شرط أن يكونوا مصحوبين بالولي وأن يحمل كل منهما تذاكر المباراة أو اشتراكات موسم 2023-2024، مضيفة أن على حاملي “الباسبورات” الدخول مباشرة عبر الممر الخاص والاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.