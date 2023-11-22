وضع حجر أساس لمشروع بناء مدرسة ومركز تعليمي في مأرب بتمويل وإشراف جمعية إنسان الكويتية

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وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح حجر الأساس للبدء بتنفيذ إنشاء وتأثيث مشروع ميسون الجاسم التعليمي والمكون من 12 فصل دراسي وشقتين للمعلمين ومسجد مع الملحقات ومشروع مدرسه انسان (1) الأساسية الثانويه المكونة من 12 فصل دراسي بتمويل وإشراف جمعة انسان الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة كافل الإنسانية للتنمية الخيرية وبتكلفة إجمالية مليون ريال سعودي.
وخلال التدشين أكد الوكيل مفتاح، على أهمية المشروعين كونهما يواكبان خطة المحافظة لأولويات التنمية والتعافي،وتخفيف الضغط القائم على العملية التربوية في المحافظة ،التي تستوعب أكثر من 70في المائة من نازحي الجمهورية.
واشار ان مثل هذه المشاريع الخدمية والبنى التحتية ستخفف من المعاناة للنازحين والمهاجرين والمجتمع المضيف.
ودعا مفتاح القائمين على المشروع بسرعة التنفيذ وحسن جودة العمل مؤكدا بأن أعداد كبيرة من الطلاب خارج المدارس.
كما قدم الوكيل مفتاح الشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني ومايقدموة من مشاريع تنموية وخيريه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وخصوصا لما تقوم به جمعية انسان الخيرية الكويتية ومؤسسة كافل الإنسانية للتنمية الخيرية .
من جانبه تحدث مدير عام الوحدة التنفيذية سيف مثنى على أهمية هذه المشاريع الخيرية التي تستهدف مخيمات النازحين والمجتمع المضيف، وبالأخص في مجال التعليم ....مشيرا إلى إن هذه المشاريع تسهم في القضاء على الجهل وزيادة معدل الوعي في أوساط المجتمع، وإيجاد حلول ذات استدامة، في سبيل تعليم أطفالنا .
وأوضح أمين عام مؤسسة كافل غالب الظفري أن هذين المشروعين ضمن 38 مشروعا من مشاريع جمعية إنسان الكويتية في اليمن، تنفذها مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية،موزعة بين مراكز تعليمية، ومدارس ومساجد ،ودور رعاية أيتام ،ضمن حزمة مشاريع تعليمية تدشنها في المحافظات اليمنية.
حضر التدشين مدير عام الأوقاف حسن القبيسي،ومدير عام الوحدة التنفيذية سيف مثنى،وعبدالعزيز الباكري نائب مدير مكتب التربية،