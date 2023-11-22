اليمن تشارك بمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 46

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 246

شاركت الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 46 التي انطلقت اليوم في مركز المعارض الدولية في الكويت بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية.

وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب يحيى الثلايا “ان حرص اليمن على المشاركة في المعرض يأتي ادراكا للعلاقات الثقافية المتميزة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت خصوصا في قطاع النشر والمكتبات”.

وأوضح أن مشاركة الهيئة كجناح وحيد يمثل اليمن حملت أكثر من 300 عنوان من أهم عناوين المكتبة اليمنية التي تهم القاريء العربي والمثقف الكويتي وخصوصا في مجال تاريخ اليمن والجزيرة العربية القديم والمتوسط والحديث.

بدوره اشاد الوزير المفوض بسفارة اليمن في الكويت صالح الزبيدي الذي حضر نيابة عن السفير علي منصور بن سفاع، بتنوع وثراء الاصدارات التي يعرضها الجناح اليمني مشددا على أهمية ايلاء الكويت الاهتمام اللازم في قطاع النشر والكتاب والمكتبات لما تمثله من مكانة ثقافية عربية رائدة، داعيا المغتربين اليمنيين في الكويت الشقيقة إلى زيارة المعرض والتعرف على محتوياته.

ويستمر المعرض الذي انطلقت اعماله اليوم حتى 2 ديسمبر القادم ويقع الجناح اليمني في صالة المؤسسات الرسمية والحكومية.