تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى.. والهدنة في غزة قد تمتد إلى 10 أيام

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 271

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، والتي ستجرى في إطار الهدنة الإنسانية التي يتوقع أن تبدأ صباح الخميس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن القرار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى الثلاثاء، يقتصر على مدة زمنية تصل إلى 10 أيام من تاريخ انتهاء دفعة الإفراج الأولى من الطرفين، حركة حماس وحكومة الاحتلال.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال يمكن أن تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين خلال الفترة المحددة تصل إلى 300 أسير في حال إفراج "حماس" عن 100 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ولفت الموقع إلى أن السبب وراء الموافقة على إطلاق سراح 300 سجين أمني فلسطيني من حيث المبدأ، هو الأمل في إطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي في نهاية المطاف، وليس فقط 50، وفق الاتفاق.

وبحسب الموقع، فإنه لن تكون هناك حالة يتم فيها إطلاق سراح الأمهات دون أطفالهن منفصلين أو العكس.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن 287 من أصل 300 أسير فلسطيني وردت أسماؤهم في اللائحة، هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم الـ18 عاما. وكجزء من الاتفاق، فإنه مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين إضافيين يتم إطلاق سراحهم، ستتم إضافة يوم على هدنة الـ4 أيام المتفق عليها، وفق "واينت"، وهذا يعني أن تنفيذ الصفقة يمتد إلى نحو 10 أيام كحد أقصى.

"القناة 13" الإسرائيلية لفتت إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي سيبدأ تنفيذها غدا الخميس، تشمل إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والنساء الأكبر سنا، بمعدل 12 أو 13 شخصا في اليوم، على مدى 4 أيام من وقف إطلاق النار المؤقت.

وأفادت القناة، أنه تم نشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين صغار السن الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجن إيشالي، وتشمل معتقلين من حركتي فتح وحماس. وأشارت القناة إلى أنه من ضمن الاتفاق أن "حماس" ستعيد 30 من أصل 40 طفلا إسرائيليا، و8 من أصل 13 أما، و12 امرأة كبيرة بالسن.

وأعلنت قطر عن نجاح الوساطة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، تشمل صفقة تبادل أسرى. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس".

وأضافت أن "جهود الوساطة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة".

وأكدت أن الهدنة الإنسانية ستستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، ويشمل الاتفاق تبادل 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة مقابل إفراج "إسرائيل" عن نساء وأطفال فلسطينيين أسرى.

وأضافت أنه "ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق". وأكدت الخارجية القطرية، أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية".