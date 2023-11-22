مرحبة باتفاق الهدنة.. اليمن تشدد على ''اقامة دولة فلسطينية مستقلة''

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رحبت الجمهورية اليمنية بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة سبأ، بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل لإعلان الهدنة بما يفضي إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا البيان إلى استمرار الجهود لضمان تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل آمن ومستدام، وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة.