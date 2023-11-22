شغب وكرت أحمر وميسي يتهم الشرطة بالوحشية.. ماذا حدث في مباراة الأرجنتين والبرازيل؟

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ضاعف المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم آلام نظيره البرازيلي، وتغلب عليه في عقر داره بهدف نظيف فجر اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
فيما وواصل منتخب أوروغواي انتصاراته، وتغلب على بوليفيا بثلاثية نظيفة، كما فازت كولومبيا على باراغواي بهدف نظيف، والإكوادور على تشيلي بهدف نظيف، في حين تعادلت بيرو مع فنزويلا 1-1.
وعلى ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، حسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام نظيره البرازيلي بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا البرتغالي في الدقيقة الـ63.
وأكمل منتخب "السامبا" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جولينتون لاعب نيوكاسل يونايتد قرب النهاية.
وعاد المنتخب الأرجنتيني بذلك إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الهزيمة في مباراته الماضية أمام أوروغواي، والتي قطعت سلسلة من 4 انتصارات متتالية للأرجنتين.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بذلك إلى 15 نقطة منفردا بالصدارة بفارق نقطتين أمام منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني.
وتأخرت انطلاق المباراة لنحو نصف ساعة بعد شغب من جماهير الأرجنتين وتدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب.
واتهم ميسي الشرطة البرازيلية بالوحشية. وقال -في مقابلة تلفزيونية بالملعب- "كان الأمر سيئا لأننا رأينا كيف كانوا يضربون الناس.. كما حدث بالفعل في نهائي كأس ليبرتادوريس، كانت الشرطة تضرب الناس مرة أخرى بالعصي. اصطحب بعض اللاعبين عائلاتهم للملعب لحضور المباراة".