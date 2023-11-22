بسبب ''غلاكسي ليدر''.. أميركا تدرس التراجع عن قرار سابق يخص الحوثيين وتوجه رسالة تهديد مباشرة

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قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تدرس احتمال تصنيف الحوثيين اليمنيين مجددا “منظمة إرهابية”، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن على صلة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.
وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين “في ضوء هجمات الحوثيين الأخيرة على مدنيين ومع قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا”.
ودعا كيربي المتمردين اليمنيين المرتبطين بإيران إلى الإفراج “فورا وبدون قيد أو شرط” عن سفينة الشحن التي احتجزوها الأحد في البحر الأحمر وطاقمها المكوّن من 25 فرداً.
هذا التصعيد الكلامي من جانب واشنطن يأتي في أعقاب احتجاز الحوثيين لسفينة شحن في البحر الأحمر مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.
وتدير شركة يابانية السفينة “غلاكسي ليدر” التي ترفع علم جزر بهاماس، وتعود إلى شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.
وهدّد الحوثيون في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية في هذا البحر الاستراتيجي الواقع بين شمال شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، رداً على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وبدأت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
والحوثيون جزء مما يصفونه بـ”محور المقاومة” ضد إسرائيل، ويضم جماعات تدعمها إيران مثل حزب الله اللبناني.
وشطبت الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2021 الحوثيين من قائمتها “للمنظمات الإرهابية”.
ورأت واشنطن حينها أن هذا التصنيف يعقد الاستجابة لأزمة إنسانية خطيرة جداً في اليمن، حيث تدور حرب بينما يسيطر الحوثيون على جزء من البلاد.