كيف أفشلت المخابرات التركية مخطط الموساد الإسرائيلي لإختطاف ''الداهية''؟ عالم فلسطيني بارز تتهمة تل أبيب في اختراق القبة الحديدية

الأربعاء 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت المخابرات التركية عن إفشال مخطط اختطاف لمهندس فلسطيني اثناء تواجده في ماليزيا حيث كانت اسرائيل تخطط لنقله إلى تل أبيب في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي.

مصادر في المخابرات التركية قالت إن المهندس الفلسطيني يعد أحد أفضل مطوري البرمجيات والاختراق في العالم، كان قد عرض عليه العمل مقابل مبالغ طائلة من قبل عملاء للموساد في عملية تمويه لتسهيل سفره من اسطنبول التي يقيم فيها إلى أوروبا واختطافه من هناك ومن ثم نقله إلى تل أبيب.

المهندس الفلسطيني والذي تتهمه قوات الاحتلال بتطويره برنامجًا لاختراق منظومة القبة الحديدية، تعرض للاختطاف من قبل خلية للموساد أثناء وجوده في ماليزيا العام الماضي قبل أن يتعرض لتعذيب شديد وتحقيق قاس من قبل الخلية، لمعرفة البرنامج الذي استخدمه لتعطيل منظومة القبة الحديدية ولغة التشفير المستخدمة. وأضافت المصادر أنه وفور علم جهاز المخابرات التركي بحادثة الاختطاف، كانت المخابرات التركية قد زرعت برنامج تعقب في هاتفه يدل على مكانه حتي وإن كان الهاتف مغلقا خوفا على العالم الفلسطيني بعد تلقيه عروض مغرية مشبوهة أكثر من مرة من أجل العمل في أوربا.

ومن خلال هذا البرنامج استدلت المخابرات التركية على مكان اختطافه وأرسلت موقعه إلى نظرائها في ماليزيا، موضحة أن الأمر استدعي التدخل العاجل لإنقاذ الشاب من الاختطاف.

وأشارت أنه بعد ساعات، نفذت فرق العمليات الخاصة الماليزية غارة مفاجئة على مكان احتجازه، وتم إنقاذ الشاب الفلسطيني وهو على قيد الحياة قبل أن تصدر محكمة الصلح في كوالالمبور مذكرة اعتقال بحق 11 شخصا قاموا باختطاف واستجواب مطور البرمجيات الفلسطيني.

ونوهت أنه في أعقاب العملية، ألقت فرق تابعة لمديرية فرع مكافحة الإرهاب التابعة لقسم شرطة إسطنبول بتنسيق من جهاز المخابرات التركية القبض على عميل للموساد في إسطنبول ساهم في الإيقاع بالمهندس الفلسطيني.

المهندس الفلسطيني الذي تصفه وسائل الإعلام التركية بالداهية تم إحضاره من ماليزيا بإشراف المخابرات التركية ويعيش في منزل تحت حمايتهم في إسطنبول.

*المصدر: عبدالعظيم محمد صحفي عراقي مدير مكتب الجزيرة في تركيا