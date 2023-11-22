أردوغان يوجه من الجزائر تحذيرا عاجلاً لإسرائيل الكشف عن تفاصيل ومراحل التبادل … كل ما تريد معرفته عن الصفقة بين إسرائيل وحماس رسمياً هدنة في غزة بعد شهر ونصف من الحرب... وتفاصيل صفقة لتبادل المحتجزين طوفان الإلكتروني جديد و مدمر يختراق مواقع حساسة للجيش الإسرائيلي اليمن يطلق حملة رسمية وشعبية لإغاثة ودعم غزة قطر تكشف عن تفاصيل بنود اتفاق الهدنة في غزة ميزة جديدة من "واتساب خبراء يحذرون من انتقال فيروس قاتل عن طريق فرشاة الأسنان رئيس الحكومة يوجه مجلس الاعتماد الأكاديمي بتفعيل مهامه في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي إيهود باراك يفضح الكيان الصهيوني:المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها متعاقدون إسرائيليون
أعلنت الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس» في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام لتمنح سكان القطاع فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر ونصف من بدء الحرب.
وبحسب وزارة الخارجية القطرية، فإنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة القابلة للتمديد خلال 24 ساعة، كما ستزيد أعداد المفرج عنهم في صفقة التبادل بين الجانبين في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أقرت الحكومة الليلة الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من تحقيق هدف إعادة جميع المحتجزين إلى الديار، وفي هذا الإطار يتم الإفراج عن 50 امرأة وطفلا على مدار أربعة أيام يتوقف خلالها القتال».
كما تشمل الصفقة سماح إسرائيل لنحو 300 شاحنة مساعدات بدخول غزة من مصر يوميا، ودخول المزيد من الوقود إلى غزة خلال فترة وقف القتال