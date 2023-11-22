طوفان الإلكتروني جديد و مدمر يختراق مواقع حساسة للجيش الإسرائيلي اليمن يطلق حملة رسمية وشعبية لإغاثة ودعم غزة قطر تكشف عن تفاصيل بنود اتفاق الهدنة في غزة ميزة جديدة من "واتساب خبراء يحذرون من انتقال فيروس قاتل عن طريق فرشاة الأسنان رئيس الحكومة يوجه مجلس الاعتماد الأكاديمي بتفعيل مهامه في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي إيهود باراك يفضح الكيان الصهيوني:المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها متعاقدون إسرائيليون كشفت عن سفينة أخرى شاركت في العملية..وكالة أمريكية تكشف عن تفاصيل اختطاف السفينة اليابانية..تعرف عليها مركز أمريكي يطالب بالإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" بعد إعلانه الاضراب عن الطعام عمان ترفض دعوات المحتل إلى إخلاء المستشفى الميداني الأردني في غزة
أطلق اليمن حملة رسمية وشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 47 يوما على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك رأسه، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، معين عبدالملك، مع القطاع الخاص، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت، الثلاثاء.
وأكدت الحكومة أنها بحثت في اجتماعها مع القطاع الخاص "إسهام اليمن في رفع المعاناة عن المدنيين وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يعانيها سكان غزة.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن "هذه الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان الشعب اليمني الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتحذير من خطورة تردي الموقف والوصول إلى أوضاع بالغة الخطورة تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".
أقر الاجتماع الحكومي "تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وإيصالها بالتنسيق ومساندة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى توسيع حملات الدعم من خلال الحكومة والقطاع الخاص والشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة".
وأشار عبدالملك إلى أن حملة دعم الشعب الفلسطيني تأتي في ظروف عصيبة.. وأن الشعب اليمني على المستوى الرسمي والشعبي ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، يقف كعهده دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على "اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الإغاثة العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الصامدة وفي الضفة الغربية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة".
في اليوم الـ46 على العدوان، واصلت دولة الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات والمراكز الصحية، ما أسفر عن خروج معظمها من الخدمة.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف و500 طفل و3 آلاف و500 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة