رئيس الحكومة يوجه مجلس الاعتماد الأكاديمي بتفعيل مهامه في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، بتفعيل مهامه في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي ومساعدتها على تطبيق نظم ضمان جودة فعالة تساعدها في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وتقديم استشارات نوعية في هذا الجانب وبشراكات وطنية وإقليمية ودولية.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتورة سوسن باخبيره، إلى أهمية المجلس بعد إعادة تشكيله في رفد قطاع التعليم ورفع معايير الجودة لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المتعلقة بجودة التعليم والمواءمة مع هيئات ضمان الجودة والتعاون معها وكذا التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال ضمان جودة التعليم وتعزيزها.. معرباًعن ثقته بقدرات المجلس على المستوى القيادي والأكاديمي للنهوض بالأداء، وتحقيق أعلى المعايير الدولية لمؤسسات التعليم العالي.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، وقوف الحكومة إلى جانب مجلس الاعتماد الأكاديمي، وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات التي من شأنها إنجاح الجهود الرامية لتفعيل وتنشيط المجلس للقيام بمهامه وتحقيق أهدافه المثلى في الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي .

وتطرق اللقاء إلى أولويات عمل المجلس وجهود قيادته في مراجعة وترتيب البنية المؤسسية والإدارية التي يحتاجها من أجل تحقيق مستويات الأداء المرغوبة وفقاً للتوجهات المرسومة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي