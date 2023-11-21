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منتخب اليمن يهزم نيبال بثنائية

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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فاز منتخب اليمن لكرة القدم على مضيفه منتخب نيبال 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

وسجل هدفي المنتخب اليمني عمر الضاحي ومحمد الضاحي في الدقيقتين 72 والأخيرة من اللقاء.

وحصد المنتخب اليمني أول ثلاث نقاط له، فيما ظل منتخب نيبال بلا رصيد في قاع الترتيب.

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