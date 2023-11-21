تدهور صحة رئيس نادي المعلمين اليمنيين في سجون الحوثي

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - عكاظ

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فيما يواصل أعضاء ومنسوبو نادي المعلمين احتجاجاتهم أمام مبنى النائب العام في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بينهم رئيس النادي أبو زيد الكميم، أكدت مصادر تربوية في صنعاء تدهور الوضع الصحي للكميم المتخطف في سجن مخابرات المليشيا منذ مطلع الشهر الماضي.

وقالت المصادر، إن المليشيا نقلت الكميم بعد دخوله في غيبوبة إلى مستشفى الكويت بصنعاء وتم إدخاله العناية المركزة ولا يزال في وضع خطر منذ أربعة أيام، مبينة أن المليشيا رفضت الإفراج عن الكميم على الرغم من إصدار النائب العام أمرا بالإفراج عنه.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الكميم بأنه تعرض للتعذيب النفسي والمعنوي على خلفية مطالبته بصرف رواتب المعلمين واستمرار النادي بالإضراب الشامل الذي دعا إليه مطلع العام الدراسي الحالي. من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، عن مقتل 8 مدنيين في 6 حوادث متعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، في محافظة الحديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت البعثة في بيان وزعته اليوم على الرغم من أن عدد الضحايا استمر في الانخفاض بعد شهر أغسطس إلا أن عدد الوفيات جراء تلك الإصابات ما زال مرتفعا، مبينة أن 25% من الإصابات المسجلة لشهر أكتوبر كانوا من الأطفال.