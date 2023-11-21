نقابات فنية مصرية تُجمع على شطب الفنانين المطبّعين مع المحتل

الثلاثاء 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، بيانا شدّد فيه على عزمه فصل أيّ فنان يتعامل مع الكيان المحتل.

وتضمّن بيان اتحاد النقابات الفنية في مصر، الذي يترأسه المخرج المصري عمر عبدالعزيز، موقفه الرافض بشكل تام ونهائي لأيّ تطبيع مع الكيان المحتل الذي يرتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني، كما نبّه جميع الأعضاء داعيا إياهم إلى عدم التعامل معه.

وجاء في نصّ القرار، وبإجماع من رؤساء النقابات الثلاث؛ نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ونقابة السينما، أنه يُمنع التعامل بأيّ شكل مع الكيان المحتل سواء كانت مؤسّسات أو هيئات تقوم بتنظيم المهرجانات الفنية والغنائية والسينمائية داخل مصر وخارجها.

وشدّد البيان على فرض عقوبة الفصل للأعضاء من الفنانين الذين يتعاملون مع الاحتلال، مشيرا إلى أنّ هذا ما أكّده المؤتمر العام للاتحاد والجمعية العمومية.

وجاء في نص البيان: “يُؤكّد الاتحاد العام للنقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية رفضه التام جميع محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بكل صوره، انطلاقا من موقفه الدائم والمعلن بقرار الاتحاد الصادر في 19 جانفي من عام 1981، وبإجماع رؤساء النقابات وجميع الأعضاء، والذي أقرّ على منع التعامل بأيّ شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني، وكذلك المؤسّسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل مصر وخارجها”.

وأضاف الاتحاد: “ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاث بالفصل، وهو ما أكّده وأقرّه المؤتمر للاتحاد والجمعية العمومية في 25 أكتوبر 1996، ويأتي هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني”.

وأكمل البيان: “الاتحاد يستنكر بشدة الاعتداءات الغاشمة من الكيان الصهيوني التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وإصراره على قهر البشر والطير والحجر والمنازل والمستشفيات والمدارس، وتكرار المجازر اليومية ضدّ الشيوخ والنساء والأطفال والفنانين والإعلاميين، ويقف الاتحاد بكل أعضاء نقاباته الثلاث وقفة واحدة ضدّ كل من يسعى إلى التطبيع مع الكيان الغاشم”